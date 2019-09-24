إلزام المواطنين بالضحك 3 مرات يوميًا.. في هذه الدولة

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أصدر رئيس بلدية إيسار الفرنسية مرسومًا يلزم المواطنين بالضحك 3 مرات على الأقل في اليوم لمدة أسبوع في شهر أكتوبر المقبل، في قرار يعتبر الأغرب في فرنسا .

واتخذ رئيس البلدية بوكاج فريدي ريفو، قرارًا بتنظيم مهرجان مدينة الفرحة من 5 - 11 أكتوبر، لأول مرة تأكيدًا على نشر السعادة بين المواطنين.

وحاول رئيس البلدية  الذي أثار الاستغراب حول العالم محاربة الكآبة على طريقته الخاصة، آمرًا بزيادة إنتاج هرمون السعادة  الأندروفين، من خلال الضحك.

كما منع نهائيا الموسيقى الحزينة أو الكتب التي تنتهي بشكل حزين وتخلف شعور بالأسى في النفس لزيادة حرصه على نشر السرور والفرح.


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