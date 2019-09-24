  • الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:25 م
بحث متقدم
الملك سلمان

الملك سلمان يتخذ هذا القرار بشأن الإمارات

تطييب

بالأرقام.. هذا ما يستخدم من العود الأصلي لتطييب المسجد الحرام

القمح

الكسب يحيل 19 متهمًا إلى الجنايات في "فساد القمح"

أشرف رسلان

"رسلان" يكشف مفاجأة مدوية بشأن شائعة حريق قطار المنيا

وزارة الداخلية

الداخلية :"مصرع 6 عناصر إرهابية بـ6 أكتوبر"

علي الحاج أمين عام حزب المؤتمر الشعبي في السودان

أمين المؤتمر الشعبي: الإسلاميون بينهم فسدة

علي جمعة

ماذا قال " جمعة" عن مبادرة "بن زايد"

مرتضى منصور

شكوى من مجلس الأهلى ضد مرتضى منصور

اموال مخبأة في مرحاض الطائرة

بمطار الخرطوم.. 21 مليون جنيه مخبأة داخل مرحاض طائرة

الابراشي

"الإبراشي": أديب لعبها زي ميسي

محكمة بريطانية تلغى قرار جونسون بشأن تعليق البرلمان

عرب وعالم

جونسون
جونسون

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

السعودية.. قرار جديد بشأن رسوم العمالة الوافدة

#

قرار فريد من نوعه لدولة خليجية بشأن الوافدين

#

قرار عاجل من النائب العام السعودي بشأن فيديو هز المملكة

#

أول قرار من المحكمة بشأن هشام عشماوي

المحور

المنيا

السكة الحديد

اشرف رسلان

قضت المحكمة العليا البريطانية اليوم الثلاثاء بعدم قانونية قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق أعمال البرلمان.

وحال جاء القرار ضد جونسون فإن ذلك يعني عودة البرلمان إلى الاجتماع، وسيثير بدون شك تساؤلات إزاء طلبه من الملكة اليزابيث الثانية تعليق البرلمان.

ومن شأن ذلك أن يسدد ضربة أخرى لاستراتيجيته إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، ويفاقم الضغط على أقليته البرلمانية.

كما سيثير ذلك شكوكا حول قدرته على الصمود على رأس الحكومة حتى إجراء انتخابات عامة، أظهرت الاستطلاعات الأخيرة إنه يمكن أن يفوز فيها بغالبية كبيرة.

والانتكاسات التي تعرض لها في البرلمان ومحاكم أدت الى زيادة نسب التأييد له في الاستطلاعات، وعززت صورته بين الذين صوتوا للخروج من الاتحاد الأوروبي. غير أن شعبيته يمكن ان تتضاءل إذا ما اعتبرت المحكمة أنه كذّب على الملكة.

ومهما كان القرار فإنه سيثير على الأرجح ردود فعل واسعة ويفاقم التوتر في بلد يشهد انقسامات.

وكان جونسون علق أعمال البرلمان البريطاني لخمسة أسابيع مع السماح للنواب بالعودة فقط في 14 أكتوبر أي قبل نحو أسبوعين من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في 31 اكتوبر.

وشدد جونسون الذي تولى السلطة في يوليو على انها خطوة روتينية لافساح المجال أمام حكومته لإطلاق برنامج تشريعي جديد الشهر المقبل.

لكن معارضيه وجهوا اليه اتهامات بمحاولة إسكات النواب الذين ينتقدون سياسته في مرحلة حساسة للبلاد وخصوصا ان شروط خروج بريطانيا لا تزال غير أكيدة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة شهيرة تتعرض للانتقادات بسبب "المجاملة"
» صادم.. يتركان نجلهما في مخيم للمشردين
» من الجونة.. فيديو جديد لـ رانيا يوسف يثير الجدل
» بـ"الأحمر".. منة فضالي تشعل مواقع التواصل
» تمارين تطيل العمر 3 سنوات.. تعرف عليها
» تفوق الخيال.. فتاة تذرف دموعا من "الكريستال"
» صدمة جديدة لجهاز الأهلى قبل مواجهة بطل غينيا
» نبيل شعيل يصدم الجميع: لا أريد الحديث عن هذا الفنان
» "الأمير النائم" يشارك فى احتفالات اليوم الوطني للسعودية
» فنانة شهيرة تعلن تلقيها تهديدًا عبر "فيس بوك"
» وزير الدفاع يلتقى طلبة المعهد الفنى للقوات المسلحة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:19 م

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:54

  • عشاء

    19:24

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية