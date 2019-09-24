» بـ"الأحمر".. منة فضالي تشعل مواقع التواصل

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام" مجموعة من الصور الجديدة من أحدث جلسة تصوير لها في العين السخنة.

وظهرت منة فضالي بإطلالة جريئة، مرتدية فستانًا أحمر قصيرا مكشوف الأكتاف والصدر، واعتمدت على المكياج الثقيل لإبراز الإطلالة وتسريحة الشعر البسيطة.

وظهرت منة فضالي خلال جلسة التصوير وهى تجلس على صخرة بطريق العين السخنة.

ولاقت الصورة ردود فعل واسعة، وجاءت أبرز التعليقات: "الأحمر يليق بك - قمر - أحلى منوشة".

وحققت منة فضالي نجاحًا كبيرًا بمشاركتها في مسلسل "قيد عائلي" الذي يتم عرضه حاليًا على شبكة قنوات dmc .