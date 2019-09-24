خطة سرية من "فيس بوك"

سارة أشرف
كشفت تقارير عالمية عن خطة موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" السرية، التى ستجعلها تقدم للمرة الأولى "بديلاً مثاليًا" للهواتف الذكية.
ونشرت شبكة "سي إن بي سي" الأميركية تفاصيل الخطة التي وصفتها بـ"السرية"، لتطوير "فيس بوك"، نظارات واقع افتراضى جديدة، ستكون مهمتها الرئيسية إتاحة تجربة جديدة لمستخدميها.
ويتعاون "فيس بوك" فى هذا الأمر مع شركة "لوكسوتيكا" لتصنيع النظارات الشهيرة ومن أبرز الماركات الخاصة بها "ريبان".
ونقلت الشبكة الأمريكية عن مصادرها أن الاسم الرمزي لمشروع فيسبوك السري "أوريون"، ومن المتوقع أن يتم طرح النظارات بصورة رسمية بين عامي 2023 و2025.
ويأمل "فيس بوك" أن تصبح نظارات "أوريون" الذكية بديلة عن الهواتف الذكية، حيث ستغير بصورة كبيرة كيفية تفاعل المستخدم مع الأشياء.
ويخطط "فيس بوك" لأن تجعل تلك النظارات تجري المكالمات الهاتفية، ويقدم المعلومات بصورة مباشرة على زجاج النظارة، وتشارك موقعك مع الآخرين.
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