  • الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:26 م
بحث متقدم
الملك سلمان

الملك سلمان يتخذ هذا القرار بشأن الإمارات

تطييب

بالأرقام.. هذا ما يستخدم من العود الأصلي لتطييب المسجد الحرام

القمح

الكسب يحيل 19 متهمًا إلى الجنايات في "فساد القمح"

أشرف رسلان

"رسلان" يكشف مفاجأة مدوية بشأن شائعة حريق قطار المنيا

وزارة الداخلية

الداخلية :"مصرع 6 عناصر إرهابية بـ6 أكتوبر"

علي الحاج أمين عام حزب المؤتمر الشعبي في السودان

أمين المؤتمر الشعبي: الإسلاميون بينهم فسدة

علي جمعة

ماذا قال " جمعة" عن مبادرة "بن زايد"

مرتضى منصور

شكوى من مجلس الأهلى ضد مرتضى منصور

اموال مخبأة في مرحاض الطائرة

بمطار الخرطوم.. 21 مليون جنيه مخبأة داخل مرحاض طائرة

الابراشي

"الإبراشي": أديب لعبها زي ميسي

بالأرقام.. هذا ما يستخدم من العود الأصلي لتطييب المسجد الحرام

الصفحة الأخيرة

تطييب
تطييب

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

هذا ما تحمله.. رسالة عاجلة من الملك سلمان

#

قرار سعودي بإزالة أجزاء من المسجد الحرام

#

بالأرقام.. هذا ما تملكه السعودية من الذهب

#

مايا خليفة: هذا ما جنيته من الأفلام الإباحية

انستجرام

روجينا

إنجي علي

كثفت وحدة الطيب والبخور التابعة للرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جهودها ليتم تغطية العمل في كل المواقع بالمسجد الحرام.

ويتم تبخير المسجد الحرام بأكثر من 60 مبخرة يوميًا بواقع 60 كيلو من العود التي توفره الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وتستخدم الوحدة أفخر أنواع العود المعتق والسيوفي وبخور كلمتان وبخور موركي دبل سوبر، تستهلك يومياً لتطيب بيت الله الحرام بالإضافة إلى (20) تولة مخصصة للحجر الأسود والملتزم والركن اليماني.

يأتي هذا في مواصلة مستمرة لوحدة الطيب والبخور تطييب المسجد الحرام وجنباته الطاهرة والكعبة الشريفة ومرتاديه تعظيمًا وإجلالاً لبيت الله الحرام واهتمامًا بشؤون القاصدين من المصلين والمعتمرين، وتسهيلاً لهم لأداء عباداتهم ونسكهم براحة واطمئنان، وليزهو المصلين برائحة الطيب الزكية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة شهيرة تتعرض للانتقادات بسبب "المجاملة"
» صادم.. يتركان نجلهما في مخيم للمشردين
» من الجونة.. فيديو جديد لـ رانيا يوسف يثير الجدل
» بـ"الأحمر".. منة فضالي تشعل مواقع التواصل
» تمارين تطيل العمر 3 سنوات.. تعرف عليها
» تفوق الخيال.. فتاة تذرف دموعا من "الكريستال"
» صدمة جديدة لجهاز الأهلى قبل مواجهة بطل غينيا
» نبيل شعيل يصدم الجميع: لا أريد الحديث عن هذا الفنان
» "الأمير النائم" يشارك فى احتفالات اليوم الوطني للسعودية
» فنانة شهيرة تعلن تلقيها تهديدًا عبر "فيس بوك"
» وزير الدفاع يلتقى طلبة المعهد الفنى للقوات المسلحة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:19 م

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:54

  • عشاء

    19:24

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية