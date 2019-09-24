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إعلامية شهيرة وممثلة يثيران الجدل بـ صور جريئة

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روجينا وانجي علي
روجينا وانجي علي

متابعات-علا خطاب

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فاجأت  الإعلامية إنجي علي، متابعيها، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" صورة لها جديدة تجمعها مع النجمة روجينا في مهرجان الجونة .

وظهرت إنجي وروجينا بإطلالات جريئة حيث ارتدت إنجي فستانًا أسود قصيرًا ومكشوف الصدر في حين ارتدت روجينا قميصًا أبيض وقصير وعليه حزام من الخصر باللون الأحمر، وانتعلت حذاء رياضيًا باللون الأبيض.

وارتدت كل من إنجي وروجينا حقيبة يد صغيرة باللون الفصي لإنجي والأبيض لروجينا، كما اعتمدت كل منهما تسريحة شعر بسيطة ومختلفة .


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