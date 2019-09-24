مستشار عسكري:"السيسي شال روحه على كتفه"

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إكسترا نيوز

محمد زكي الألفي

أكد اللواء محمد زكي الألفي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن مصر حاليا تعاني من نشر شائعات وأكاذيب وفيديوهات وصور مفبركة، تستهدف هدم الدولة .

 وأضاف "الألفي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود مصر في مرحلة من المراحل الصعبة، ولم تمر مصر بها من قبل، معقبا: "الريس شال روحه على كفه".

وتابع  أن مصر هى القلب بالنسبة للعالم العربي، وقواتها المسلحة لديهم القدرة على ردع أي تعدي على المنطقة بأكملها، منوها بأن مصر لن تهزم بحرب تقليدية، وقواتها المسلحة لا تستسلم أبدا، وقد سبق وخاضت حرب وخرجت منتصرة.

 ونوه المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، بأن مصر لها الآن مصالح اقتصادية في شرق البحر المتوسط، وكل دول الجوار غير المباشر وعلى رأسهم تركيا وقطر، يريدون أن يشاركوا مصر في هذه المكاسب التي تتحقق، وهذا لن يحدث.

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