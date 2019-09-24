تجديد حبس "فتاة العياط" في اتهامها بقتل سائق حاول اغتصابها

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قضايا وحوادث

فتاة العياط
فتاة العياط

متابعات- الدويني فولي

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جددت محكمة الجيزة المنعقدة في العياط اليوم الثلاثاء حبس فتاة العياط المتهمة بقتل سائق حاول اغتصابها بصحراء العياط 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معها.
حيث حضر حسن شومان المحامي الحاضر للدفاع عن موكلته "أميرة" أمام قاضى المعارضات المستشار محمد الجابرى، ودفع بإخلاء سبيلها بأي ضمانات مالية تراها المحكمة كما دفع بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، لكون المتهمة لها محل إقامة معلوم ولم يسبق الحكم عليها أو اتهامها في جريمة سابقة ولكونها حدثا وصغيرة السن ولخلو أوراق الاتهام من أي أدلة ضدها ولورورد التقرير الخاص بها يؤكد صحة روايتها وأقوالها في تحقيقات النيابة.

يذكر أن دائرة الجيزة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، قررت قبول استئناف النيابة العامة شكلاً على قرار إخلاء سبيل "أميرة. أ"، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، وقررت استمرار حبس المتهمة 30 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت المحكمة من قبل قررت إخلاء سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه، وجددت المحكمة حبس صديقي المجني عليه، والتي كانت الفتاة ترتبط بأحدهما بعلاقة عاطفية، وعاونا القتيل في استدراجها 15 يومًا بتهمة المساعدة في استدراج أنثي والتحريض على الاعتداء عليها جنسيا.

وكشفت تحقيقات نيابة العياط ملابسات ذبح طفلة لسائق ميكروباص داخل المنطقة الجبلية، بعد محاولته اغتصابها، حيث تبين أنه استدرجها بحجة استرداد هاتف صديقها، وحاول الاعتداء عليها جنسيا فذبحته ومزقت جسده بـ13 طعنة وسلمت نفسها إلى قسم الشرطة.

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