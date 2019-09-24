4 أسباب رجحت كفة "ميسى" على "رونالدو"

24 سبتمبر 2019 - 02:42 م

نجح النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى لاعب برشلونة فى الفوز بجائزة أفضل لاعب فى العالم عن عام 2019 للمرة السادسة متفوقًا على غريمه "رونالدو" نجم اليفوفنتوس وهداف ريال مدريد السابق الذي حصل عليها 5 مرات.

وأكد المحللون الرياضيون أن هناك أسبابًا دفعت "فيفا" لمنح ميسى تلك الجائزة للمرة السادسة وهي :

1- تتويج ميسي بلقب هداف الدوري الإسباني بعد تحقيقه 36 هدفا.

2-فوز ميسي بالحذاء الذهبي كأفضل هداف بالدوريات الأوروبية.

3-حصوله على جائزة أفضل لاعب بدوري الدرجة الأولى الإسباني الموسم المنقضي.

4- تتويجه هداف للمسابقة القارية برصيد 12 هدفا وصنع ثلاثة، وحصوله على لقب أفضل لاعب بالبطولة وأفضل مهاجم .