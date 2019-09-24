» جدة تعذب حفيدتها بالحرق في أعضائها التناسلية

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، من ضبط جدة تجردت من مشاعرها الإنسانية، حيث أقدمت على ضرب وحرق حفيدتها ذات الخمس سنوات بتسخين آلة حادة وكيها بمنطقة الحوض حول أعضائها التناسلية عقابا لها على تبولها لا إراديا.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء سيد سلطان، مدير البحث الجنائي بالمديرية، ومأمور مركز شربين بورود بلاغ لمركز شرطة شربين من مستشفى شربين العام يفيد بوصول الطفلة " جنة. م. س. ح "، عمرها 5 سنوات، ومقيمة طرف أسرتها بقرية بساط كريم الدين بدائرة مركز شربين، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وبها آثار حروق بمنطقة الحوض حول الأعضاء التناسلية الخارجية، وتورم بالطرف السفلى الأيسر، وتم تحويلها إلى مستشفى المنصورة الدولي.

بانتقال وحدة مباحث شربين وسؤال جد الطفلة لوالدها " سمير. ح. ع. د "، 55 عاما، كفيف، ومقيم بذات القرية اتهم جدة الطفلة لوالدتها وتدعى " صفاء. ع. ع. م "، 41 عاما، ربة منزل، ومقيمة بذات القرية بالتعدي عليها بالضرب، وتسخين آلة حادة، وكي الطفلة لقيامها بالتبول لا إراديا.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمة، وبمواجهتها أنكرت ما نسب إليها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14167 لسنة 2019 جنح مركز شربين، وجارى العرض على النيابة العامة.

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