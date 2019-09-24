الملك سلمان يزف بشرى سارة للعمالة الوافدة

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السعودية

الملك سلمان

مجلس الوزراء السعودي

العمالة الوافدة بالسعودية

أصدر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، عدة قرارات هامة اليوم الثلاثاء.

ونص قرار المجلس رقم 7 بأن تتحمل الدولة ـ لمدة خمس سنوات ـ المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة وفقاً للفقرتين ( 1 ـ أ ) و ( 2 ـ أ ) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 197 ) وتاريخ 23 / 3 / 1438هـ، عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك اعتباراً من 1 / 10 / 2019م.

كما افتتح العاهل السعودي، اليوم الثلاثاء، مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد صالة رقم (1) في محافظة جدة.

وتجول العاهل السعودي في صالة المطار الذي يعد واحدا من أضخم المطارات على مستوى المنطقة بمساحة إجمالية تبلغ 810 آلاف متر مربع، وبطاقة استيعابية في مرحلته الأولى تصل إلى 30 مليون مسافر سنويا.

كما شاهد الملك سلمان عرضا لأبرز مرافق وتفاصيل المطار.


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