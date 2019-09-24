بالصور.. «ميجان ماركل» ترتدي الحجاب لأول مرة

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أجرى الأمير هاري، نجل ولي عهد بريطانيا، وزوجته الدوقة ميجان ماركل، أول رحلة لهما حول العالم مع طفلهما أرتشي.

وبدأت الرحلة من عاصمة دولة جنوب إفريقيا كيب تاون، حيث ظهرت ميجان وهي ترتدي الحجاب لأول مرة خلال زيارتهما برفقة أول وأقدم مسجد في جنوب إفريقيا.

وغيّرت ميجان ملابسها غير الرسمية وغطيت رأسها بغطاء وارتدت ثوباً طويلاً، قبل زيارتها برفقة الأمير هاري إلى المسجد حيث التقيا بقادة الأديان قبل قيامهما بجولة في الحي.

والتقى الزوجان الإمام الشيخ إسماعيل لوندت وزعيم الجالية المسلمة محمد جرونوالد ومجموعة من قادة الأديان، بمن فيهم ممثل عن كنيسة إنجلترا وكبير الحاخامات، ومجموع من قادة الشباب اليهود والمسيحيين والمسلمين.

ووضعت ميجان (37 عاما)؛ وهي ممثلة أمريكية سابقة مولودها آرتشي في مايو. ولم تشارك إلا في مناسبة رسمية واحدة فقط منذ ذلك الحين عندما حضرت عرضا عسكريا سنويا على شرف الملكة إليزابيث، في وقت سابق هذا الشهر.

ويزور الأمير هاري (34 عامًا)، حفيد الملكة إليزابيث والسابع في ترتيب ولاية العرش جنوب القارة الأفريقية كثيرًا لعمله في مجال حماية البيئة ولقضاء العطلات.

وستعيد الرحلة ذكريات سعيدة إلى أذهان الزوجين، إذ ذهبا إلى بوتسوانا بعد فترة وجيزة من تواعدهما في يوليو  2016 ثم عادا إليها بعد ذلك بعام في عطلة رومانسية احتفلا فيها بعيد ميلادها السادس والثلاثين.

وجلب الأمير هاري الألماس الذي استخدم في خاتم خطوبة ميجان من بوتسوانا وهي أكبر منتج للألماس في العالم.

شاهد..



https://videos.dailymail.co.uk/preview/mol/2019/09/24/4114451765690387204/636x382_MP4_4114451765690387204.mp4


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