السيسي بالأمم المتحدة: الشعب صاحب الفضل في نجاح الاقتصاد

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر كعضو مؤسس للأمم المتحدة وعدد من المنظمات الإقليمية كالاتحاد الأفريقي الذي ترأسه مصر حاليًا لطالما كانت لديها رؤيتها وإسهامها في مواجهة أهم التحديات التي يشهدها عالمنا.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت اليوم الثلاثاء في نيويورك، أن احترام الملكية الوطنية للحلول أمر حتمي لضمان فاعلية منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف.

وتابع الرئيس: "لمصر تجربة وطنية رائدة في هذا الشأن من خلال خطة النهوض بالمجتمع على نحو شامل بما في ذلك التصدي الحاسم للإرهاب أو من خلال برنامج إصلاح اقتصادي هو الأكثر طموحًا في تاريخها الحديث وكان للشعب الفضل الأول في تحمل أعبائها وتنفيذ مرحلتها الأولى بنجاح فاق التوقعات".


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