إجهاض امرأة عن طريق الخطأ داخل مستشفى

لم تكتمل فرحتها بعد أن علمت بنبأ حملها في أقل من شهرين، وذلك بعد إجرائها اختبارا له في أحد المستشفيات، حيث إنها وحال انتظارها للحصول على حقنة لتحسين التغذية، أعطتها ممرضة، بسبب الإهمال، حقنة مخدرة وأدخلتها غرفة العمليات لإجراء عملية إجهاض كانت مُعدة لسيدة أخرى.

طبيبة في مستشفى بالعاصمة الكورية الجنوبية "سول"، أجهضت السيدة الحامل، عن طريق الخطأ، بعد اختلاط الأمر عليها هي والممرضة، بينها وبين مريضة أخرى.

وذكرت الشرطة في منطقة جانجسيو، أنها احتجزت طبيبة وممرضة في المستشفى في غرب العاصمة سول، للاشتباه في إهمالهما المهني، ما نجم عنه إجهاض السيدة.

وكانت الضحية، وهي امرأة فيتنامية، قد توجهت للمستشفى رفقة زوجها، لإجراء اختبار الحمل، وتأكد أنها حامل في 6 أسابيع، وأُبلغت أنها بحاجة إلى محلول للحقن الوريدي لتحسين التغذية، وبينما كانت في انتظار إجراء المعالجة الوريدية، جاءت لها ممرضة ومعها بيانات لمريضة أخرى كانت في حاجة لجراحة لتعرضها لإجهاض خاطئ مات فيه الجنين، ولكن لم يتم إجهاضه بعد.

وحقنت الممرضة السيدة الحامل، دون التأكد من هويتها، بعقار مخدر، بدلا من إعطائها حقنة الوريد، وفي أثناء نومها، أجرت أخصائية أمراض النساء الجراحة، بعدما أخفقت أيضًا في فحص بيانات المريضة.

وذكر موقع صحيفة "كوريا تايمز"، أنه بعد العملية التي استغرقت 30 دقيقة، توجهت إلى منزلها، ولكنها لاحظت وجود نزيف، ومن ثم توجهت للمستشفى مرة أخرى، لتبلغها طبيبة أخرى أنه تم إجهاض الجنين.