  • الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:12 م
بحث متقدم
أرشيفية

المؤبد للمتهم باختطاف الطائرة المصرية بقبرص

السيسي

ننشر نص كلمة «السيسي» بالأمم المتحدة

محمد صلاح

أسرار خيانة إعلامي مصري لـ«محمد صلاح»

سلمان

الملك سلمان يزف بشرى سارة للعمالة الوافدة

السيسي

«السيسي» يدول أزمة سد النهضة أمام الأمم المتحدة

وزير الدفاع

وزير الدفاع: لن نسمح بالمساس بأمن مصر

صلاح

«صلاح» يحذف اسم مصر من حسابه بـ«تويتر» ويفجر مفاجأة

السيسي

بالفيديو.. تفاصيل محاولة اغتيال «السيسي» بالقناصة

أرشيفية

جدة تعذب حفيدتها بالحرق في أعضائها التناسلية

نصيبي وقسمتك

بلاغ للنائب العام ضد أبطال مسلسل "نصيبي وقسمتك"

تصريحات قوية من «السيسي» دعمًا للسعودية

آخر الأخبار

السيسي
السيسي

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

تامر أمين: عايز حقي من الأراضي اللي اتنهبت

#

"سميرة سعيد" تفاجئ جمهورها بتمرينات قوية من داخل الجيم

#

الفقي: "الرئيس خلصنا من وحش كاسر"

#

دينا الشربيني تثير الغضب بعد وصفها لعمرو دياب أنه "راجل بركة"

السعودية

اليمن

الحوثيون

السيسي

أرامكو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضرورة تبني وقفة بحسم لإنهاء الأزمة في اليمن.

جاء هذا خلال كلمته قبل قليل، أمام الشق رفيع المستوى للدورة 74 للجمعية العامة للأمم.

وذكر «السيسي» أنه لا بد من إنهاء التدخلات الخارجية فى اليمن من أطراف إقليمية غير عربية، تسعى لتقويض الأمن القومى العربى.

وقال: « لقد آن الأوان لوقفة حاسمة، تنهى الأزمة الممتدة في اليمن، من خلال تنفيذ الحـل السياسي بمرجعياته المعروفة، وإنهاء التدخلات الخارجية من أطراف إقليمية غير عربية، تسعى لتقويض الأمن القومى العربى، ومواجهة التهديدات غير المسبوقة، التي تعرضت لها منطقة الخليج العربى، سواء في صورة تهديدات للملاحة، أو عبر الاعتداءات التي تعرضت لها منشآت نفطية.. في المملكة العربية السعودية الشقيقة».

وتابع: «ينطبق مبدأ ضرورة المعالجة الشاملة كذلك، على أخطر تحديات العصر، وهو الإرهاب، فقد طالبت مصر دائما، باتباع نهج شامل لمكافحة الإرهاب، يقوم على ضرورة التصدى لجميع التنظيمات الإرهابية.. دون استثناء».

وأضاف: «وأؤكد هنا ضرورة التزام الجميع، بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وضرورة محاسبة داعمى الإرهاب بالمال أو السلاح، أو بتوفير الملاذات الآمنة، أو المنابر الإعلامية، أو التورط في تسهيل انتقال وسفر الإرهابيين».

واستكمل: «ومن هذا المنبر، فإننى أكرر استعداد مصر، بما لديها من خبرات في مكافحة الإرهاب، لتكثيف تعاونها مع الدول الصديقة والأمم المتحدة، خاصة فيمـا يتعلق بالتصدى لأيديولوجيات الإرهاب، وأشدد في هذا الخصوص، على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم "2354"، المعنى بتنفيذ الإطار الدولى الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابى، وهو القرار الصادر بناء على مبادرة مصرية، ولإعلاء قيم التسامح.. وتجديد الخطاب الدينى».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» عصام الحضري يدعم «صلاح»: «يا جبل ما يهزك ريح»
» تصريحات قوية من «السيسي» دعمًا للسعودية
» تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات أزمة عدم التصويت لـ«صلاح»
» الملك سلمان يتحدث عن والده بكلمات مؤثرة
» بعد حذفه اسم مصر.. رسالة قوية لـ«صلاح» عبر «تويتر»
» جدة تعذب حفيدتها بالحرق في أعضائها التناسلية
» فاشينيستا كويتية تثر ضجة بـ كليب غنائي
» «الانضباط»: إيقاف لاعب المصري مباراتين
» بعد البكيني.. صافيناز: "اعتزلت الرقص وهشتغل طبيبة"
» إعلامية شهيرة وممثلة يثيران الجدل بـ صور جريئة
» فنانة شهيرة تتعرض للانتقادات بسبب "المجاملة"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    07:24 م

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:54

  • عشاء

    19:24

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية