» عصام الحضري يدعم «صلاح»: «يا جبل ما يهزك ريح»

أمير سعد
حرص عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر السابق، على دعم النجم محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، عبر حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".
ونشر عصام الحضري صورة برفقة «صلاح» معلقًا "يا جبل ما يهزك ريح ، ولا يهمك يا فخر العرب مصر حاجة والقلة الفاسدة المريضة دول حاجة تاني".
وحازت الصورة إعجاب عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:
أنت الأفضل يا صلاح - فخر العرب - العالمى
يذكر أن محمد صلاح حصد المركز الرابع فى استفتاء "ذا بست".
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