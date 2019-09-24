» «زيدان» يعلق على فوز «ميسي» بجائزة الأفضل

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علق الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى لريال مدريد الإسبانى، على فوز ليونيل ميسي، صانع ألعاب فريق برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني، بجائزة أفضل لاعب فى العالم خلال العام الجارى 2019، فى الحفل السنوى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لتوزيع جوائز THE BEST ، الذى أقيم مساء أمس الاثنين، على مسرح "لا سكالا" التاريخى بمدينة "ميلانو" الإيطالية.

وقال زيدان فى المؤتمر الصحفى الخاص بمواجهة أوساسونا ردا على فوز ميسي بجائزة THE BEST : "صدقونى أنا لم أسمع ذلك أو أشاهده".

وأضاف زيدان: "لم أسمع شيئا عن جوائز الفيفا، والذين يصوتون هم الذين يختارون بالنهاية، أنا حتى لم أشاهد حفل الأفضل الخاص بالفيفا".

وتوج ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين ونادى برشلونة الإسبانى، بجائزة أفضل لاعب فى العالم خلال العام الجارى 2019، وجاء فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول فى المركز الثانى، وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس فى المركز الثالث.

وفاز يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول بجائزة أفضل مدرب فى العالم بعدما قاد الريدز للتتويج بدورى أبطال أوروبا.


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