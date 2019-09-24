  • الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:23 م
بحث متقدم
صلاح

مفاجأة صادمة حول سبب عدم تصويت مصر لـ«صلاح»

الدفاعات السعودية

السعودية تدرس الخيار العسكري للرد على هجوم «أرامكو»

سلمان

العاهل السعودي يُعد مرسومًا ملكيًا هامًا

طائرات تحلق فى سماء القاهرة

طائرات القوات المسلحة تحتفل في سماء القاهرة

أرشيفية

المؤبد للمتهم باختطاف الطائرة المصرية بقبرص

السيسي

ننشر نص كلمة «السيسي» بالأمم المتحدة

محمد صلاح

أسرار خيانة إعلامي مصري لـ«محمد صلاح»

سلمان

الملك سلمان يزف بشرى سارة للعمالة الوافدة

السيسي

«السيسي» يدول أزمة سد النهضة أمام الأمم المتحدة

وزير الدفاع

وزير الدفاع: لن نسمح بالمساس بأمن مصر

تأجيل نظر حبس شركاء شقيق معتز مطر

قضايا وحوادث

معتز مطر
معتز مطر

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

هذه حقيقة أصول معتز مطر ومحمد ناصر الإخوانية

معتز مطر

تأجيل نظر

حبس شركاء

قررت الدائرة 30 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، تأجيل نظر أمر حبس 9 متهمين من شركاء شقيق معتز مطر، في اتهامهم بالانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وتمويل هذه الجماعة، في القضية رقم 640 لسنة 2018، لجلسة 2 أكتوبر المقبل لتعذر حضور المتهمين.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور على عمارة.

وأسندت النيابة إلى المتهم اتهامات بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة، على نحو متعمد، عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» النجم الساحلي يودع البطولة العربية
» الاتحاد الأوروبي يعلن ملاعب نهائي أبطال أوروبا حتى 2023
» «قيراط» حكمًا لمباراة الإسماعيلي والأهلي
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وفياريال
» زوجة «أحمد الفيشاوي» تسب «معذب ابنته» بألفاظ خارجة
» مصرع طالب غرقًا بمياه الرياح التوفيقي بميت غمر
» «زيدان» يعلق على فوز «ميسي» بجائزة الأفضل
» الجيش الجزائري: ليس لنا طمع فى السلطة
» عصام الحضري يدعم «صلاح»: «يا جبل ما يهزك ريح»
» تصريحات قوية من «السيسي» دعمًا للسعودية
» تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات أزمة عدم التصويت لـ«صلاح»

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:26 ص

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:54

  • عشاء

    19:24

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية