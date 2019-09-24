الدولار يتراجع في التعاملات المسائية لهذا الرقم

24 سبتمبر 2019 - 09:33 م

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه، تراجعًا بقيمة قرشين في نهاية التعاملات المسائية ببنك قناة السويس اليوم الثلاثاء، في حين تراجع قرشًا واحدًا في عدد من البنوك الأخرى.

وتراجع الدولار بقيمة قرشين في بنك قناة السويس إلى 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي تراجعت العملة الخضرء قرشًا واحدًا بتسجيل 16.26 جنيه، وزاد سعر البيع قرشين إلى 16.36 جنيه.

جاء هذا فى القوت الذي شهد فيه الدولار استقرارًا فى بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي، والإسكندرية، والتجاري الدولي.

وسجل الدولار فى البنوك الأربعة 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار فى بنك التعمير والإسكان عند 16.25 جنيه للشراء، و16.35 جنيه للبيع.