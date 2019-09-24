وديًا.. المصري يهزم نبروه بخماسية

24 سبتمبر 2019 - 09:34 م

حقق فريق المصري فوزًا وديًا على نبروه أحد فرق الدرجة الثانية بخمسة أهداف دون رد في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء.

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بثلاثية جاءت عن طريق اوستين أموتو فىي الدقيقة 3 من تمريرة عماد فتحي الذى أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 15 من تمريرة أحمد ياسر فيما أضاف أوستين أموتو الهدف الثالث في الدقيقة 44 من انفراد تام.

وفي الشوط الثاني نجح حسين رجب في اضافة الهدف الرابع للمصري في الدقيقة 55 واختتم أحمد ياسر أهداف المباراة فى الدقيقة 87 بعدما تلقى كرة طولية أحسن استقبالها ليسددها من على حدود منطقة الجزاء تسكن الزاوية اليمنى الأرضية لحارس مرمى نبروه ويطلق بعدها حكم المباراة صافرته معلناً نهاية المباراة بفوز المصرى بخمسة أهداف دون رد.

ومن المقرر أن يلتقى المصري في إياب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية مع فريق ماليندي بطل زنجبار والمقرر اقامتها في الثامنة مساء السبت 28 سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب.