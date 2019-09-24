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مؤتمر صحفي لـ"البدري" لتقديم جهازه المنتخب

الرياضة

حسام البدري
حسام البدري

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المصريون

البدرى

يعقد حسام البدرى المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، مؤتمرا صحفيا يوم الخميس المقبل في الثانية عشرة ظهرًا بأحد فنادق القاهرة، لإعلان تشكيل الجهاز الفني الجديد للفراعنة والذي سيعلن عنه غدًا الأربعاء.

ويعلن البدري بشكل رسمي عن تشكيل أعضاء الجهاز المعاون له، على أن يتم تقديم الجهاز وشرح خطته المستقبلية في مؤتمر صحفي غدًا الخميس بحضور أعضاء اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني.

وأوضح البدري أنه عقد جلسات منفردة مع المرشحين لشغل مناصب الجهاز المعاون، محمد بركات المرشح لمنصب مدير المنتخب، وكذلك طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر، موضحًا أن الجلسات كان هدفها التعارف في المقام الأول .

وشدد مدرب الأهلي السابق على أنه جمعته جلسة مطولة مع محمد بركات  بعد الاستقرار على تواجده بشكل رسمي داخل جهاره الجديد واتفق على خطة العمل المقبلة وتوزيع الاختصاصات داخل جهاز المنتخب مشيرًا إلى أنها كانت جلسة مثمرة للغاية.

ومن المنتظر أن يتكون تشكيل الجهاز الفني للمنتخب من:

محمد بركات - مدير منتخب إضافة إلي صلاحيات المشرف على المنتخب

حسام البدري - مدير فني

طارق مصطفى - مدرب عام

أحمد أيوب - مدرب عام

سيد معوض - مدرب مساعد.

محمد شوقي - مدرب مساعد وينضم للجهاز بعد نهاية بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة

أيمن طاهر - مدرب حراس مرمى

د محمد أبو العلا - طبيب.

د شادي بركات - التأهيل النفسي.

 علي محمد علي - إداري

مينا سامح – إداري

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