  • الأربعاء 25 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:05 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

بالفيديو: تعليق ناري لـ"أديب" على بيان الخارجية المصرية

فيفي عبده

أول تعليق من فيفي عبده على الفيديو المثير للجدل

ترامب

رئيسة "النواب" الأمريكي تعلن بدء إجراءات عزل ترامب رسميًا

وزارة الخارجية المصرية

الخارجية ترد على تصريحات أردوغان بشأن وفاة "مرسي"

السيسي

«السيسي»: يجب منع المسلحين من السيطرة على ليبيا

الدولار

الدولار يتراجع في التعاملات المسائية لهذا الرقم

صلاح

مفاجأة صادمة حول سبب عدم تصويت مصر لـ«صلاح»

الدفاعات السعودية

السعودية تدرس الخيار العسكري للرد على هجوم «أرامكو»

السيسي

ننشر نص كلمة «السيسي» بالأمم المتحدة

سلمان

العاهل السعودي يُعد مرسومًا ملكيًا هامًا

بالفيديو..

أول تعليق من فيفي عبده على الفيديو المثير للجدل

آخر الأخبار

فيفي عبده
فيفي عبده

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

أول تعليق من مرتضى على استبعاد الزمالك من أفريقيا

#

أول تعليق من "الإفتاء" على عملية تجميد البويضات

#

أول تعليق من التحالف العربي على استهداف سجن ذمار الحوثي

#

أول تعليق من «أوبر» على مقتل سائقها

جددت الفنانة فيفي عبده، اعتذارها عن الألفاظ التي ذكرتها في الفيديو الأخير على السوشيال ميديا، قائلة: "أنا من إمبابة ومصرية حتى النخاع وعمري ما غيرت مبادئي لأني كنت منفعلة جدا، بسبب التراكمات لأني لا أقبل أن يسب أحد مصر مهما كان".
وأضافت فيفي عبده، خلال لقائها في برنامج «يحدث في مصر» تقديم الإعلامي شريف عامر المذاع على  قناة mbc مصر اليوم الثلاثاء، أن مصر هي رمانة المنطقة العربية ولو سقطت فالمنطقة كلها ستسقط، ولا أفهم في السياسة سوى رئيس الجمهورية.
تابعت: "كنت أحاول الدفاع عن الدولة، والأم المصرية.. ولا أخذ رأي أحد في تصوير الفيديو، والدنيا بتبقي سودا أمام عيني عندما أري شيئا سلبيا"، قائلة: "جرائم الجماعة الإرهابية خلال الفترة الماضية والتي أعقبت ثورة يناير ما زالت راسخة في ذهني، وأراها أمام عيوني باستمرار".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب "صلاح"
» ترامب: ما يفعله الديمقراطيون "تحرشا بالرئاسة"
» برشلونة يستعيد التوازن في "الليجا" بثنائية في شباك فياريال
» باكستان ترفض مزاعم هندية بشأن هذا الأمر الخطير
» السعودية لا تستبعد الخيار العسكري في الرد على هجمات أرامكو
» عاهل الأردن: هذا هو الحل الوحيد لإنهاء صراع الشرق الأوسط
» المؤبد للمتهم باختطاف الطائرة المصرية بقبرص
» الملك سلمان يزف بشرى سارة للعمالة الوافدة
» «السيسي» يدول أزمة سد النهضة أمام الأمم المتحدة
» "يويفا" يستحدت بطولة ثالثة للأندية بداية من 2021
» مؤتمر صحفي لـ"البدري" لتقديم جهازه المنتخب

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:26 ص

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:53

  • عشاء

    19:23

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية