أول تعليق من فيفي عبده على الفيديو المثير للجدل

24 سبتمبر 2019 - 11:20 م

جددت الفنانة فيفي عبده، اعتذارها عن الألفاظ التي ذكرتها في الفيديو الأخير على السوشيال ميديا، قائلة: "أنا من إمبابة ومصرية حتى النخاع وعمري ما غيرت مبادئي لأني كنت منفعلة جدا، بسبب التراكمات لأني لا أقبل أن يسب أحد مصر مهما كان".



وأضافت فيفي عبده، خلال لقائها في برنامج «يحدث في مصر» تقديم الإعلامي شريف عامر المذاع على قناة mbc مصر اليوم الثلاثاء، أن مصر هي رمانة المنطقة العربية ولو سقطت فالمنطقة كلها ستسقط، ولا أفهم في السياسة سوى رئيس الجمهورية.

