» شاهد.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب "صلاح"

25 سبتمبر 2019 - 12:10 ص

هاجم الإعلامي أحمد موسى، الصحفي المصري هاني دانيال، أحد المشاركين في اللجنة التي رشحت أسماء اللاعبين لجائزة أفضل لاعب في العالم، وذلك بعد عدم تصويته للاعب منتخبنا الوطني وليفربول الانجليزي، محمد صلاح.



وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد: «ازاي يجيلك ضمير متصوتش لابن بلدك يا أخي»، متابعا: «اوعى تغضب يا صلاح، أنت ابن مصر والناس كلها تدعمك وتحبك، وما فعله هاني لا يمثل المصريين على الإطلاق، وشيء مخزي لاختياره ساديو ماني».



وأردف موسى: «ياللعار عليك يا هاني، منحت ماني 5 نقاط، ورونالدو 3، وصلاح نقطة»، متابعا: «هل في مصري لا ينحاز لمحمد صلاح في هذا الموقف؟.. ده جمال بلمضاي مدرب الجزائر صوت لمحمد صلاح».

