  • الأربعاء 25 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:05 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

بالفيديو: تعليق ناري لـ"أديب" على بيان الخارجية المصرية

فيفي عبده

أول تعليق من فيفي عبده على الفيديو المثير للجدل

ترامب

رئيسة "النواب" الأمريكي تعلن بدء إجراءات عزل ترامب رسميًا

وزارة الخارجية المصرية

الخارجية ترد على تصريحات أردوغان بشأن وفاة "مرسي"

السيسي

«السيسي»: يجب منع المسلحين من السيطرة على ليبيا

الدولار

الدولار يتراجع في التعاملات المسائية لهذا الرقم

صلاح

مفاجأة صادمة حول سبب عدم تصويت مصر لـ«صلاح»

الدفاعات السعودية

السعودية تدرس الخيار العسكري للرد على هجوم «أرامكو»

السيسي

ننشر نص كلمة «السيسي» بالأمم المتحدة

سلمان

العاهل السعودي يُعد مرسومًا ملكيًا هامًا

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء البريطاني

الحياة السياسية

السيسي
السيسي

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

«السيسي» يشيد بالعلاقات المتميزة بين مصر وإسبانيا

#

«السيسي» و«كونتي» يبحثان قضية «ريجيني»

#

السيسي يلتقي رئيس الوزراء البريطاني على هامش قمة السبع

#

تصريح قوي لـ"السيسي" بشأن قضية ريجيني

التقى  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم  في نيويورك مع رئيس وزراء بريطانيا "بوريس جونسون".، على هامش اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة..
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب لرئيس الوزراء البريطاني عن تقدير سيادته للحوار البناء خلال لقائهما الذي تم على هامش اجتماعات قمة مجموعة السبع في فرنسا أغسطس الماضي، معرباً عن التطلع لأن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا ومواصلة تفعيل أطر التعاون في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والسياسية والأمنية والسياحية، فضلاً عن التشاور والتنسيق السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني حرصه على الالتقاء بالرئيس مجدداً بعد اللقاء في أغسطس الماضي في فرنسا لمواصلة التشاور والتنسيق إزاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية وبحث المستجدات الإقليمية والدولية. كما أكد "بوريس جونسون" عزم بلاده على الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع مصر على جميع الأصعدة، مشيداً في هذا الصدد بالأداء الاقتصادي المصري وما شهده من تطورات إيجابية خلال المرحلة الماضية. كما أكد رئيس الوزراء البريطاني تقديره للدور الذي تقوم به مصر لدعم وترسيخ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تناول جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والتعاون بين الجانبين في هذا الشأن، من خلال تبادل المعلومات ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، ولاسيما الأزمات في ليبيا وسوريا واليمن، حيث توافقت الرؤى على تكثيف العمل المشترك والجهود الدولية من أجل التوصل إلى حلول سياسية شاملة، في إطار الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها، لاستعادة الاستقرار وتمهيد الطريق نحو تحقيق التنمية والتقدم لشعوب المنطقة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب "صلاح"
» ترامب: ما يفعله الديمقراطيون "تحرشا بالرئاسة"
» برشلونة يستعيد التوازن في "الليجا" بثنائية في شباك فياريال
» باكستان ترفض مزاعم هندية بشأن هذا الأمر الخطير
» السعودية لا تستبعد الخيار العسكري في الرد على هجمات أرامكو
» عاهل الأردن: هذا هو الحل الوحيد لإنهاء صراع الشرق الأوسط
» المؤبد للمتهم باختطاف الطائرة المصرية بقبرص
» الملك سلمان يزف بشرى سارة للعمالة الوافدة
» «السيسي» يدول أزمة سد النهضة أمام الأمم المتحدة
» "يويفا" يستحدت بطولة ثالثة للأندية بداية من 2021
» مؤتمر صحفي لـ"البدري" لتقديم جهازه المنتخب

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:26 ص

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:53

  • عشاء

    19:23

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية