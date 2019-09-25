فايلر مصدوم من سوء مستوى 3 لاعبين بالأهلي.. فمن هم؟

أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن إصابة السويسري رينيه فايلر بالصدمة من مستوى 3 لاعبين
وقال "زكي" في برنامجه: "فايلر في حالة خلاف مع الإدارة بسبب المعلومات التي أبلوغها له عن بعض الاعبين ، مثلا أبلغوه أن أحمد الشيخ نجم من نجوم الفريق ولما استعان به في مباراة كانو سبورت لم يقتنع بمستواه .. أيضًا هو غير مقتنع بمستوى محمود وحيد".|
وأضاف: "لم يعجبه أيضا الطريقة التي يلعب بها صالح جمعة ويرى عدم جديته في التدريبات ، ويقال أنه غير مقتنع بصلاح محسن".
ظهر11:52 ص
فجر
04:26
شروق
05:50
ظهر
11:52
عصر
15:18
مغرب
17:53
عشاء
19:23