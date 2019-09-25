والد الطفل الزمالكاوي: تصرفات أدهم كانت غريبة يوم الحادث

أحمد عادل شعبان
كشف مسعد الكيكي - والد الطفل الزمالكاوي أدهم - أن نجله كان يتصرف بشكل غريب ومختلف في اليوم الذي وقع فيه الحادث المشئوم.
وقال "الكيكي" في مداخلة عبر برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت" : "أدهم كان مصر إننا نحضر لقاء السوبر في الملعب رغم إني حذرته إن الماتش ممكن يحصل فيه شغب بس قالي لازم نشجع الزمالك ونحتفل بفوزه في الملعب".
وأضاف: "أدهم كان هادي جدًا يوم الحادث بعكس طبيعته اللي متعود عليها وأصر إنه يقعد في الكرسي الخلفي للسيارة".
وتابع: "بعد دقائق من تحركنا انفجر الإطار الخلفي للسيارة ولم أدري ماذا حدث إلا حين رأيت أدهم ينزف ، وحاولت إنقاذه لكن لم أستطع".
واستدرك: ""بعد ذلك تم نقله هو واخته حنين إلى سيارة الإسعاف وعندما وصلت للاطمئنان إليه، أخبرني رجال الإسعاف أن أدهم توفي، ووجدته بعد ذلك متكفن بعلم الزمالك".
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