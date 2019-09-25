فيفي عبده: لهذه الأسباب صورت فيديو "سب الدين" .. أعتذر

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فيفي عبده
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فيفي عبده

اعتذرت الراقصة فيفي عبده على ظهورها في فيديو لايف واستخدام ألفاظ خارجة فضلا عن سب الدين ، مؤكدة أنها لم تكن في حالتها الطبيعية بالإضافة على خوفها على البلاد .

وقالت "فيفي" في لقاء إعلامي أمس إنها توجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي ، قائلة: "عمري ما طلعت لايف من غير ما أوجه التحية للرئيس ولمصر وجيشها".

وأضافت: "أنا من إمبابة وعمري ما غيرت مبادئي والانفعال في الفيديو الأخير كان سببه الهجوم اللي بيعمله المغرضين على مصر .. جيش وشرطة مصر هيفضلوا ايد واحدة".

واستدركت: "مصر والوطن العربي عاملين زي الرمانة .. لو اتفتحت كله هيكُر ورا بعضه " .. مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني بالنسبة لها مصر .. ولم تتحمل الإساءة إليه

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