"موقف قديم" قد يكون السبب الحقيقي وراء عدم تصويت "دانيال" لصلاح

25 سبتمبر 2019 - 07:35 ص

كشف الصحفي هاني دانيال عن موقف قديم حدث بينه وبين النجم المصري محمد صلاح قبل ذلك ، وهو ما فتح باب الاحتمالات حول كون هذا الموقف هو السبب الحقيقي لعدم اختيار "دانيال" لـ"صلاح" في المركز الأول بتصويت "ذا بيست" الذي تنظمه "الفيفا".



ورد "دانيال" في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت ، على الاتهامات التي تطارده بعدم التصويت لـ"صلاح" رغم كونهما أبناء وطن واحد ، مؤكدًا أن الأمر ليس شخصيا ولا يجب أن يقال بتلك الطريقة.



وأضاف: "صلاح رفض يعمل معايا حوار بعد نهائي دوري أبطال أوروبا و فضّل الصحفيين الأجانب .. الأمر عادي ومفهوم".



وتابع: "أرى أن ماني أفضل منه هذا العام لوصوله إلى نهائي بطولة أفريقيا مع منتخب بلاده".



