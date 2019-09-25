» ظهور مفاجيء لـ"لميس الحديدي" بعد الاختفاء .. فماذا قالت؟

أحمد عادل شعبان
غردت الإعلامية لميس الحديدي بعد اختفاء طويل لدعم النجم المصري محمد صلاح في أزمته بعد امتناع مسؤولي اتحاد الكرة عن التصويت له في جائزة "ذا بيست" .
وقالت "لميس" في تغريدتها ردًا على "صلاح" : "و ماحدش يقدر 100 مليون بيحبوك مش بس لأنك النجم، لكن لأنك المصري المحترم المتواضع we r all supporting u MoSalah".
وكان صلاح غرد ردا علي حذفه تعريفه بلاعب بالمنتخب المصري عبر صفحته بموقع تويتر والتي أثارت ضجة واسعة قائلا "مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا??????".
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