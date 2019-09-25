» ظهور مفاجيء لـ"لميس الحديدي" بعد الاختفاء .. فماذا قالت؟

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صلاح

غردت الإعلامية لميس الحديدي بعد اختفاء طويل لدعم النجم المصري محمد صلاح في أزمته بعد امتناع مسؤولي اتحاد الكرة عن التصويت له في جائزة "ذا بيست" .

وقالت "لميس" في تغريدتها ردًا على "صلاح" : "و ماحدش يقدر 100 مليون بيحبوك مش بس لأنك النجم، لكن لأنك المصري المحترم المتواضع we r all supporting u MoSalah".

وكان صلاح غرد ردا علي حذفه تعريفه بلاعب بالمنتخب المصري عبر صفحته بموقع تويتر والتي أثارت ضجة واسعة قائلا "‏مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا??????".

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