» أسماء حكام مباريات الجولة الثانية بالدورى

محمد عبد الحارس
أعلنت لجنة الحكام، برئاسة الحكم الدولى السابق جمال الغندور، حكام بعض مباريات الأسبوع الثانى للدورى الممتاز.
وجاءت أسماء الحكام على النحو التالى:
حرس الحدود × وادى دجلة: محمد أبو خاطر ويعاونه أحمد ساهر وهشام الدسوقى، وصبرى إبراهيم حكما رابعا.
إنبى × طلائع الجيش: محمود البنا، ويعاونه مصطفى عطية ومصطفى حسن، ومحمود وفا حكما رابعا.
إف سى مصر × أسوان: وليد عبد الرازق ويعاونه وائل شعبان وأحمد بكر، وعمرو رمضان حكماً رابعاً.
المقاولون العرب × سموحة: أحمد العدوى ويعاونه أحمد التلاوى وأسامة السيد، وعاطف حسين حكماً رابعاً.
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