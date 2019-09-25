  • الأربعاء 25 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:58 ص
بحث متقدم
المحامي مختار نوح، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية

نوح: مبارك كان بيجيب للإخوان تليفونات وهدوم في السجن

أليسا

بسبب "آل الشيخ".. إليسا تصدم متابعيها بتغريدة غامضة

بيع كلي

صادم.. عرض بيع أعضاء بشرية بسبب الفقر في هذه الدولة

استثمارات سعودية في مصر

استثمارات سعودية في مصر بـ10 مليارات

الإعلامي عمرو أديب

أديب: "السيسي جابلكم بواسير"

فريدة الشوباشي

"اتكسفت إني مصرية".. رواية صادمة ترويها الشوباشي لأول مرة

مرتضى منصور

مرتضى منصور يعلن تأجيل لقاء بطل السنغال

صورة من الفيديو

مصرية تبكى أمام "الأمم المتحدة": "بعشقك يا ريس"

رعب

شاهد.. ساعات الرعب بمسرح موسيقى بعد إطلاق الرصاص

بيع خطاب أحد أزواج مارلين مونرو بمبلغ 78 ألف دولار

مذكرات سرية تكشف علاقة مارلين مونرو برئيس أمريكي سابق

شاهد..

ملابس إيفانكا ترامب فى الأمم المتحدة تثير الجدل

الصفحة الأخيرة

ايفانكا ترامب
ايفانكا ترامب

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

ملابس فاضحة لإيفانكا ترامب باجتماع الأمم المتحدة

#

ترامب يفاجئ الجميع بحضور قمة المناخ

#

عارضة أزياء تثير الجدل بـ"ملابس فاضحة" أمام الأهرامات

#

ترامب يغرد من جديد ويثير الجدل

المالية

العملات

سك العملة

أحدثت ايفانكا ترامب، ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صور لها وصفها البعض بـ"غير لائقة"، وذلك خلال جلسة للحريات الدينية على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيه إيفانكا ضجة حول ما ترتديه إذ سبق لها وأن واجهت موجة من الانتقادات اللاذعة، بسبب فستان ارتده في حفل عشاء في نادي ألفالفا السنوي، عشية إصدار والدها قرارًا يقضي بتطبيق إجراءات التدقيق لاستقبال اللاجئين.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بفستان مثير.. غادة عادل تسير على خطى رانيا يوسف
» المشاط تتحدث عن التنمية المستدامة في منتدى الاقتصاد العالمى بنيويورك
» مقتل شخص "ذبح بقرة" بالهند
» المالية: 1,6 مليار جنيه من العملات المعدنية خلال 4 سنوات
» تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية
» أسماء حكام مباريات الجولة الثانية بالدورى
» "ميتشو" يظهر العين الحمراء للاعبي القلعة البيضاء
» الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة بطل السنغال
» مرتضى يهاجم الخطيب بكلمات نارية
» فنانة شهيرة: كنت بغسل رجل جوزي .. وبزغزغه كل يوم
» ظهور مفاجيء لـ"لميس الحديدي" بعد الاختفاء .. فماذا قالت؟

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:18 م

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:53

  • عشاء

    19:23

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية