بسبب "آل الشيخ".. إليسا تصدم متابعيها بتغريدة غامضة

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السعودية

اليسا

تركي آل الشيخ

فاجأت الفنانة اللبنانية، إليسا، الجميع، بردها على أحد متابعيها، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، كانت قد طالبت حضورها حفلة في السعودية، قائلة: "لا تطلبوا ذلك من أي شخص".

وقد أحرجت إليسا أحد متابعيها بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر"، بسبب مطالبته لـ تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، بإقامة حفل لـ ملكة الإحساس في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وكتب المتابع تعليقًا على تغريدة لـ تركي آل الشيخ يداعب فيها الفنانة شيرين عبد الوهاب تقول: "معانا في الرياض؟": قائلاً:"أهلا بشيرين.. أميرة الإحساس، تكفى معاليك كملها بملكة الإحساس إليسا، والله ببيكون أجمل إحساس بالكون وبتولع الرياض".

من جهتها، ردت "إليسا" في تغريدتها، "عندما تريد أن تراني في حفلة موسيقية، سيحدث ذلك إذا كان الوقت مناسبًا، ليس عليك أن تطلب ذلك من أي شخص لأنني في المكان الذي أستحق أن أكون فيه".


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