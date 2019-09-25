» لعنة الإصابات تلاحق دورى "بن سلمان"

25 سبتمبر 2019 - 12:39 م

شهدت تدريبات فريق الشباب السعودى، غياب ثلاثة لاعبين دفعة واحدة، فى إطار الاستعداد لمواجهة الإتحاد الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

حيث غاب كل من "أحمد شراحيلي وصوماليا وحسن معاذ غابوا بالفعل عن تدريبات أمس الثلاثاء بسبب إصابتهم.

ويعاني شراحيلي من تمزق –درجة ثالثة – وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي سيجعله يغيب خلال الفترة المقبلة.

كما غاب صوماليا لشعوره ببعض الآلام، وتعرض حسن معاذ لشد فى العضلة، ويعتقد أنهما لن يغيبا عن اللقاء المرتقب.