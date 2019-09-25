غضب سعودي بسبب رقص موظفات بالصحة في الاحتفال الوطني

25 سبتمبر 2019 - 12:43 م

سادت حالة من الغضب، عقب انتشار مقطع فيديو يوثق لحظة رقص موظفات بالصحة احتفالاً بالعيد الوطني بالمملكة العربية السعودية.

ويظهر مقطع الفيديو احتفال منسوبي ومنسوبات وزارة الصحة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ 89 .

كما أظهر بعض الموظفات أثناء مشاركتهن الاحتفال على خلفية الأغاني الوطنية ممسكات بعلم المملكة.

وأثار مقطع الفيديو الجدل وردود أفعال متباينة بعد تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى متابعون أن هناك بعض الجرأة أثناء الاحتفال، فيما قال آخرون إن احتفال الموظفات كان تلقائيا وأنهن لا يقصدن التجاوز.

يذكر أن قطاعات المملكة وشوارعها الاحتفال باليوم الوطني بمختلف الفئات من الأطفال والنساء والرجال إذ تظهر بعض المواقف العفوية أثناء الاحتفالات.