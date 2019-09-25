الداخلية السعودية تعدم بحرينيًا بسبب هذه التهمة

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أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق مواطن بحريني قام بتهريب حبوب "الإمفيتامين" المخدرة المحظورة، إلى المنطقة الشرقية.

وأوردت الداخلية نصا قرآنيا يعلل تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن البحريني، عمار عبد العزيز منصور علي حسن، واستندت إلى الآية: "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلك لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ".

وأوضحت في البيان أن التحقيق مع المواطن البحريني أسفر عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبعد إحالته إلى المحكمة "صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه" .

وقالت إن "حكم القتل" تم تنفيذه صباح اليوم الأربعاء في المنطقة الشرقية.

وأكدت الداخلية السعودية أنها وفي إطار الحرب ضد جريمة تهريب المخدرات سيتم "إيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها"، وحذرت "كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".

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