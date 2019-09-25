السودان.. سحب بلاغات قتل المتظاهرين دون إذن النيابة

سحبت وزارة الداخلية السودانية، بلاغات قتل المتظاهرين المدونة التي وقعت في مليونية 30 يونيو من جميع الأقسام.



وقالت مصادرة مطلعة لـ(الإنتباهة) أمس إن شرطة الخرطوم سحبت جميع البلاغات الخاصة بقتل المتظاهرين وأفراد من قوات الدعم السريع في مليونية (30) يونيو الماضي في أم درمان من الأقسام وبلاغات “الشهداء الثلاثة” الذين تم العثور عليهم داخل “خور أبوعنجة” دون إذن من النيابة أو تنسيق مع النائب العام أو النيابات بدائرة الاختصاص.





وكشفت المصادر عن أن الداخلية شكلت لجنة للتحري في البلاغات من الشرطة فقط والتحقيق فيها.