الكويت تفاجيء المقيمين بهذا الأمر

25 سبتمبر 2019 - 01:22 م

أعلنت دولة الكويت، اليوم الأربعاء، تطبيق خدمة جديدة للمقيمين في البلاد، بغرض الحد من الزحام في أروقة الوزارات الخدمية.





وأصبح بإمكان أكثر من 3 ملايين وافد يعملون في القطاع الأهلي تجديد الإقامات إلكترونيًّا، في خطوة تصب باتجاه استكمال الخدمات التقنية وتطبيق الحكومة الإلكترونية، للقضاء على الدورة المستندية والحد من الزحام في أروقة الوزارات الخدمية.





وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن وزارة الداخلية ممثلة بقطاع تكنولوجيا المعلومات تستعد لإطلاق مشروع تجديد إقامات المادة 18 للعاملين بالقطاع الأهلي، في أكتوبر المقبل، وذلك لخدمة أكثر من 3 ملايين وافد في البلاد.





وتتيح الخدمة، التي ستطلقها وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني، إمكانية تجديد إقامة الوافد وزوجته وأبنائه آليا من دون الحاجة إلى مراجعة إدارات شئون الإقامة بالمحافظات، ومن ودون الحاجة إلى حمل المستندات في كل مراجعة.



