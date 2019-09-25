مؤثر.. أمير سعودي لنجل شهيد: لولا أبوك كان نحن ولا شي

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عبد الرحمن بن مساعد

نجل شهيد

جبل المخروق

في مقطع فيديو مؤثر وجه الأمير عبد الرحمن بن مساعد، كلمات مؤثرة لابن الشهيد عبد الرزاق الملحم، خلال تواجدهما معًا.

ويظهر مقطع فيديو، الأمير عبد الرحمن بن مساعد يقف بجوار نجل الشهيد قائلاً: "أبوك اللي سواه شي عظيم، ولولا أبوك وأمثاله كان نحن ولا شيء، أنت اعرف أن أبوك بطل وهذه ليست سوالف، أبوك بطل عظيم ويجب أن تفخر به".

يذكر أن المقدم عبدالرزاق الملحم قد استشهد قبل نحو ثلاثة أعوام أثناء عملية تحرير جبل المخروق على الحدود في منـطقة نجران. 

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