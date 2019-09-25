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ارتفاع قتلى زلزال باكستان لـ37 حالة

عرب وعالم

زلزال
زلزال

متابعات- الدويني فولي

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خادم الحرمين

مطار

جدة

أعلنت السلطات الباكستانية ارتفاع عدد القتلى في الزلزال الذي وقع أمس إلى 37 حالة، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وكانت السلطات الباكستانية أوضح أمس، أن زلزالا بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختير، هز شمال البلاد الثلاثاء، ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات، من بينهم أطفال، وفق ما أعلنت الشرطة الباكستانية.  

وقال مساعد رئيس المحققين في مدينة ميربور في كشمير الباكستانية، ساردار غولفاراز، إن "19 شخصا قتلوا على الأقل وأكثر من 300 أصيبوا" من جراء الهزة التي ضربت المنطقة.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، قد ذكرت أن الزلزال وقع على بعد 23 كيلومترا شمالي جيلوم في باكستان. 

وتقع جيلوم في شمال شرقي باكستان، على بعد نحو 120 كيلومترًا جنوب شرقي العاصمة إسلام أباد.

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