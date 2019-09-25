وزير الدفاع ينقل رسالة الرئيس السيسي للقوات المسلحة

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التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عددًا من القادة والضباط وضباط الصف وجنود المنطقة المركزية العسكرية وعدد من دارسى المعاهد التعليمية بالقوات المسلحة.

وخلال اللقاء نقل القائد العام للحضور تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لجهودهم المبذولة في الحفاظ على مكتسبات الوطن ومقدراته.

واستهل القائد العام اللقاء بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الواجب من أبطال القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن أمن واستقرار الوطن.

وأشار الفريق أول محمد زكى إلى أن المنطقة المركزية العسكرية تمثل مع باقي التشكيلات التعبوية للقوات المسلحة الدعامة الرئيسية لحماية الأمن القومي المصرى، مؤكدًا أن القوات المسلحة تؤدى مهمة مقدسة لا تهاون فيها وهى الدفاع والذود عن تراب هذا الوطن، وأنها ستظل دائما الدرع الواقى والحصن الأمين لهذا الشعب العظيم.

وأشاد الفريق أول محمد زكى بالدور الذي يقوم به رجال القوات المسلحة وادائهم لمهامهم الوطنية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، معربًا عن اعتزازه بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة في دفع عملية التنمية الشاملة بالتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة، نظرًا لما تتطلبه المرحلة الراهنة من تضافر الجهود للنهوض بقوى الدولة الشاملة.

وأكد الفريق أول محمد زكى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مواكبة أحدث النظم العالمية في النظم التعليمية بكافة المنشآت والمعاهد التعليمية لبناء أجيال متعاقبة من الضباط القادرين والمتحلين بالانضباط والعلم والمعرفة، مما يساعد على دعم مسيرة بناء وتطوير القوات المسلحة.

واستمع القائد العام لآراء واستفسارات عدد من الحاضرين عن الأوضاع الداخلية والإقليمية والعالمية وتداعياتها على أمن واستقرار الوطن، وأكد أن القوات المسلحة ستظل تؤدى دورها في حماية الوطن واستقراره مهما كانت التحديات والتهديدات، مشيدًا بما لمسه من الفهم الواعى والإدراك الصحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها على أمن مصر القومي، وطالبهم بأن يكونوا قدوة في الانضباط والتفاني في أداء مهامهم، وما يتطلبه من يقظة كاملة واستعداد تام، كما طالبهم بالحفاظ على روحهم المعنوية العالية وضرورة الاهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد القتالى من أجل حماية حدود مصر على جميع الإتجاهات الإستراتيجية المختلفة.

حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.


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