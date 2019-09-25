رسميًا.. تحديد موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

25 سبتمبر 2019 - 04:46 م

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، "لا ليجا" موعد مباراة برشلونة وريال مدريد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وقررت الربطة أن تقام مباراة "الكلاسيكو" بين برشلونة وريال مدريد يوم 26 أكتوبر المقبل في تمام الساعة الواحدة ظهرا على ملعب (كامب نو) معقل النادي الكتالوني.

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثالث برصيد 11 نقط قبل لقاء أوساسونا اليوم ضمن مباريات الجولة السادسة، بينما يتواجد برشلونة في المرتبة الرابعة برصيد 10 نقاط بعد الفوز على فياريال أمس بنتيجة 1/2.