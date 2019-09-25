  • الأربعاء 25 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:55 م
بحث متقدم
كلوب وصلاح

مفاجأة .. استبعاد محمد صلاح من هذه المباراة الهامة

ارشيفية

رسالة عاجلة من الملك سلمان للرئيس اليمني

ريال مدريد وبرشلونة

رسميًا.. تحديد موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

أرشيفية

«السيسي»: التنمية المستدامة أحد أهم إنجازات التعاون الدولى

أرشيفية

«التموين» تطرح كميات من اللحوم بـ85 جنيهًا للكيلو

السيسي

وزير الدفاع ينقل رسالة الرئيس السيسي للقوات المسلحة

محمد صلاح

مفاجأة.. مدرب السودان: فيفا زوّر تصويتي من صلاح لميسي

بلقيس فتحي

فيديو صادم لفنانة شهيرة.. شاهد ما فعلته بوجهها

الكويت

الكويت تفاجئ المقيمين بهذا الأمر

البحار

كارثة.. تقرير أممي: البحار سترتفع 3 أمتار

رسميًا.. تحديد موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

الرياضة

ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الاتحاد الإسباني يكشف موعد إقامة ديربي مدريد

#

كأس أودي.. ريال مدريد يهزم فناربخشة 3/5

#

مفاجأة.. جماهير الريال تطالب بالإطاحة بـ«زيدان»

#

موعد تقديم «هازارد» لجماهير ريال مدريد

برشلونة

ريال مدريد

المصريون

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، "لا ليجا" موعد مباراة برشلونة وريال مدريد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وقررت الربطة أن تقام مباراة "الكلاسيكو" بين برشلونة وريال مدريد يوم 26 أكتوبر المقبل في تمام الساعة الواحدة ظهرا على ملعب (كامب نو) معقل النادي الكتالوني.

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثالث برصيد 11 نقط قبل لقاء أوساسونا اليوم ضمن مباريات الجولة السادسة، بينما يتواجد برشلونة في المرتبة الرابعة برصيد 10 نقاط بعد الفوز على فياريال أمس بنتيجة 1/2.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» طه إسماعيل يكشف سبب استقالته من منصبه بالأهلي
» المقاصة يوافق على نقل مباراة الزمالك في بيان رسمي
» تعرف على زي الأهلي بالموسم الجديد
» ارتفاع قتلى زلزال باكستان لـ37 حالة
» الملك سلمان يفتتح مطار جدة الجديد
» لعنة الإصابات تلاحق دورى "بن سلمان"
» بيراميدز يعلن قائمته لمواجهة «شباب بلوزداد»
» الديوان الملكي ينعى الأميرة شروق بنت بندر
» بالفيديو.. شبح على كرسي متحرك يثير الرعب بمستشفى
» بفستان مثير.. غادة عادل تسير على خطى رانيا يوسف
» المشاط تتحدث عن التنمية المستدامة في منتدى الاقتصاد العالمى بنيويورك

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    07:23 م

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:53

  • عشاء

    19:23

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية