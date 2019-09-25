رسالة عاجلة من الملك سلمان للرئيس اليمني

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وكالات - الطيب حسين

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الملك سلمان

الرئيس اليمني

محمد بن سلمان

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، رسالة إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليوم الأربعاء.

وجاءت الرسالة بمناسبة ذكرى 26 سبتمبر، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

وذكرت الوكالة: «بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز برقية تهنئة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بمناسبة ذكرى 26 سبتمبر لبلاده».

وأعرب الملك سلمان «باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب اليمن الشقيق بموفور الأمن والاستقرار».

كما بعث الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالمناسبة، وعبر ولي العهد "عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب اليمن الشقيق دوام الأمن والاستقرار".

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر عام 2014.


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