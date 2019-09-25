» رسميًا.. النجم الساحلي يُعلن إقاله مدربه

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المصريون

النجم الساحلى

البنزرتى

أعلن نادى النجم الساحلى التونسي، اليوم الأربعاء، إقالة فوزى البنزرتى المدير الفني للفريق، بعد سلسلة النتائج السلبية التى حققها الفريق فى الفترة الأخيرة، والتى كان آخرها توديع البطولة العربية أمس الثلاثاء على يد فريق شباب الأردن، من دور الـ32.

وقرر النجم الساحلى اليوم الأربعاء، رحيل المدرب فوزى البنزرتى، بسبب سوء النتائج، بعد الاجتماع العاجل لمجلس إدارة النادى برئاسة رضا شرف الدين.

ويواجه الفريق التونسي أيضا، شبح الخروج المبكر من بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد خسارته أمام فريق أشانتى كوتوكو الغانى، بنتيجة 2 – 0، فى ذهاب دور الـ32 من البطولة. 

وخسر النجم الساحلى أمس الثلاثاء أمام ضيفه فريق شباب الأردن، بنتيجة 1 - 0، فى إياب دور الـ32 من البطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية الأبطال"، بعد خسارته ذهابا بنتيجة 2 - 1.

وكان البنزرتى قد تولى تدريب فريق النجم الساحلى التونسي، فى شهر يوليو الماضى، بعد رحيله عن تدريب فريق الوداد المغربى، بعد تتويجه بلقب الدوري المغربى مع الفريق فى الموسم الماضى.


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