» رد حازم من «آل السيخ» بعد استفزازه بشأن السعودية

25 سبتمبر 2019 - 08:36 م

رد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، بشكل حازم في تغريدة متعلقة بولائه للمملكة.

وكتب «آل الشيخ» عبر حسابه على موقع التدوين المصغر «تويتر»: «أيوة كذا بوضوح ... أحب المملكة وفي الوقت اللي بنطلب فيه انا جاهز».

وتفاعل النشطاء مع تغريدة «آل الشيخ» حيث كتب حساب "جدواد": « كلنا نحب مملكتنا بوضوح ، وبنوقف بوجه كل عدو ظاهر وخفي».

كما قال حساب يحمل اسم حسن خلوفة: « كلنا نحب المملكة و وقت الجد دونها بوضوح اكثر».

وفى وقت سابق من اليوم الأربعاء، أثارت تغريدة للفنانة اللبنانية إليسا، ردت فيها على أحد معجبيها، غضب آل الشيخ.

فبعد تغريدة طلب فيها أحد معجبي إليسا عبر تويتر من آل الشيخ «استضافة الفنانة إليسا، لإحياء حفل موسيقي في الرياض»، ردت إليسا قائلة: «عندما ترغبون بمشاهدتي في حفل، سيحصل ذلك في الوقت المناسب. لا تطلبوا ذلك من أي شخص، لأنني أكون في المكان الذي أستحق أن أتواجد فيه».

كلام «إليسا» استدعى ردًا من «آل الشيخ»، حيث قال إن كلام «إليسا» هذا، هو السبب في عدم دعوتها.

«إليسا»، أعادت نشر تغريدة «آل الشيخ»، وشكرته على كلامه، مؤكدة أنها ليست مشكلتها إن فهم كلامها بطريقة مغايرة، مشددة على أنه لا شيء يغير محبتها للشعب السعودي.

لم يتغاضَ آل الشيخ عما قالته إليسا، فأشعل الصدام قائلاً: «ما بننتظر محبتك، محبتك خليها ليكي، ولا شكر على واجب».



