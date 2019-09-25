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برشلونة يكشف حجم إصابة الأرجنتيني «ميسي»

الرياضة

ميسي
ميسي

أمير سعد

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ميسي

برشلونة

المصريون

أعلن الجهاز الطبي لفريق برشلونة الإسباني، طبيعة إصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي صانع ألعاب الفريق الكتالوني التي تعرض لها مساء أمس الثلاثاء، أمام فياريال، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وأعلن برشلونة عبر موقعه الرسمي أن إصابة ميسي عبارة عن استطالة في العضلة المقربة من الفخذ الأيسر، مشيرًا إلى أن موعد عودته تعتمد على سرعة تعافيه.

وكان ميسي قد شارك أمس أمام فياريال لمدة 45 دقيقة، قبل أن يتم تغيره بين شوطي المباراة بمشاركة عثمان ديمبلي بدلًا منه.

وخلال المباراة استطاع ميسي صناعة الهدف الأول، الذي سجله أنطوان جريزمان في مرمى الغواصات الصفراء، في المباراة التي انتهت بفوز البلوجرانا بنتيجة 2-1.


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