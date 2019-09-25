  • الأربعاء 25 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:21 م
بحث متقدم
ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وميلتون

الدولار

الدولار يرتفع إلى هذا الرقم خلال التعاملات المسائية

ترامب

الكونجرس يكشف سرًا خطيرًا عن عزل «ترامب»

سامح شكري

تحرك جديد من مصر ضد أردوغان

نتنياهو

تكليف «نتنياهو» بتشكيل الحكومة الجديدة

هزاع المنصوري

أسرار أول رحلة فضائية في الوطن العربي بقيادة «المنصوري»

محمد صلاح

أزمات «صلاح» مع اتحاد الكرة عرض مستمر

أرشيفية

«السيسي»: التنمية المستدامة أحد أهم إنجازات التعاون الدولى

سد النهضة الإثيوبي - أرشيفية

الانتهاء من 68% من بناء سد النهضة

ارشيفية

رسالة عاجلة من الملك سلمان للرئيس اليمني

كواليس مكالمة «الجنايني» مع محمد صلاح

الرياضة

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

صلاح ينشر مقطعًا كوميديا بشأن أزمته مع "ماني"

#

لأول مرة .. صلاح يكشف حقيقة اعتزاله اللعب دوليا

#

موقف غير متوقع لـ محمد صلاح مع طفل تعرض للضرب بسببه

#

سر عدم انضمام "صلاح" للمنتخب

اتحاد الكرة

المصريون

محمد صلاح

الجنايني

أكد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المُكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن أزمة استبعاد صوتي مصر وحجبهما في التصويت الأخير بحفل الأفضل بالعالم  لن تمر مرور الكرام، مؤكدًا أنه سيتم محاسبة كل من أخطأ.

وأشار الجنايني إلى أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري بكامل أعضائها استقرت على محاسبة كل من أخطأ من العاملين بالاتحاد وتسبب في حرمان محمد صلاح نجم مصر وليفربول من تصويت بلاده وعدد من النقاط المهمة في التصويت على جائزة أفضل لاعب في العالم.

وشدد على أنه أجرى اتصالا هاتفيا بمحمد صلاح أكد خلاله أن الأمر خطأ غير مقصود، وأن الاتحاد يدعمه هو وجميع اللاعبين المحترفين، وسيتم تقديم كل الدعم والمساندة مثلما كان الأمر مع المجلس السابق لاتحاد الكرة.

وأوضح في مكالمته مع صلاح أن الخطأ ورد في فترة انتقالية لاتحاد الكرة وكان من المستحيل أن يحدث في المجلس السابق كما أنه يستحيل أن يحدث مع الإدارة الحالية، وهو خطأ إداري غير مقصود على الإطلاق، سيتم عقاب المتسبب فيه.

وقال الجنايني إن اللجنة تواصلت مع الـ«فيفا» لتوضيح أسباب عدم اعتماد التصويت الخاص بمصر، ورد بخطاب رسمي على وجود خطأ في الإجراءات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» كواليس مكالمة «الجنايني» مع محمد صلاح
» قطع لسان زوجته ثم حاول إلقاء نفسه في النيل.. فما السبب؟
» برشلونة يكشف حجم إصابة الأرجنتيني «ميسي»
» رد حازم من «آل السيخ» بعد استفزازه بشأن السعودية
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وأوساسونا
» "أحرق عضوه بالبنزين".. ماذا فعل كبابجي بولاق بعشيق طليقته؟
» حفل تكريم لـ«طاهر» قبل رحيله عن الزمالك
» خطة جديدة لتحويل محاضر الشرطة إلكترونيًا للنيابات
» رسميًا.. مباراة الأهلي وكانو سبورت ببرج العرب
» "بتروجت" توضح حقيقة انتحار مديرها في أسيوط
» رسميًا.. النجم الساحلي يُعلن إقاله مدربه

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:27 ص

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:53

  • عشاء

    19:23

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية