» فنانة شهيرة: ظهر لي "جن" وطلب مني تلك الأشياء

26 سبتمبر 2019 - 06:54 ص

تصدرت الفنانة غادة عادل لمحركات البحث خلال هذه الأيام بعد ظهورها بمهرجان الجونة .



وأعاد نشطاء نشر تفاصيل قصة طريفة حكتها الفنانة غادة عادل في لقاء مع برنامج "عفاريت حسين الإمام" ، مؤكدة أنها تعرضت لأصعب موقف في حياتها.



وقالت "غادة" إنها كانت تعيش في عمارة بدولة ليبيا يقطنها عدد من أقارب بنات عمتها ، وكانت إحداهن اسمها إيمان ، وذات مرة ذهبت للمبيت عندها ، وكنت أشعر أن المنزل بارد للغاية وبه شيء لا يريح".



وأضافت: "في مرة نمت عندها، وجيت بالليل أخد شاور وأنا خارجة من البانيو، حسيت حاجة مسكتني من رجلي، مش أيد بس كأنها أيد، أغمى عليا، وقلت يمكن أكون دخت، وعديت الموضوع".



وتابعت: "الفضول خلاني أدخل الحمام مرة تانية شفته ومكنش شكل شخص، شفت ظل أو حاجة زي الخيال ملهاش ملامح، حاجة سوده، كلمني قالي "لو حكيتي أنك شفتيني هتندمي"، خرجت بسرعة ومبقتش أروح عندهم كتير أو أبات هناك أبدا".

واستدركت : " في مرة كنا كلنا قاعدي .. إيمان قامت وسابتنا ودخلت الحمام وفضلت تصوت، أنا فهمت أنها شافت نفس اللي شوفته.. جرينا فتحنا الباب، إيمان قالت "طلعلي واحد وقالها أنا عايزك وقالها لو قلتي إنك شفتيني مش هتشوفي ابنك تاني وقالها بعد أسبوع هيجيلها تاني وعايزها تدخل الحمام وتقابله".

هذا الموقف أصاب أقارب غادة بالصدمة، ليأتوا بشيخ يقرأ عليها قرآن وتعاويذ، بعد أسبوع من ظهور العفريت "والشيخ بيقرأ الولد اتسحب مننا لفوق ولما الشيخ فضل يقرأ الولد وقع ومكانه ولع نار"، على حد وصفها، معبرة عن خوفها من هذا الموقف كلما تتذكره.