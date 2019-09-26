  • الخميس 26 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:34 ص
بحث متقدم

الفقي: الصراع بمصر لن ينتهى

خاشقجي

بن سلمان: أتحمل المسئولية كاملة عن مقتل خاشقجي

روحاني

روحاني: القادم أسوأ من أرامكو

عملية جراحية (أرشيفية)

حقيقة وفاة الطفلة «جنة» ضحية تعذيب جدتها

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

أول طلبات "البدرى" من اتحاد الكرة

ترامب

فرمان من ترامب: منع دخول مسئولي إيران وأسرهم لأمريكا

فجر السعيد

مقترح من "السعيد" لـ" قاسم سليماني".. ما الأمر

الملك سلمان وولي العهد

الملك سلمان يعد "أوبك" بهذا الأمر

تركي آل الشيخ

فنانة شهيرة تستفز تركي آل الشيخ بـ"البلوك"

السيسي

الرئيس يصدر عدة قرارات جديدة

فنانة شهيرة تستفز تركي آل الشيخ بـ"البلوك"

الصفحة الأخيرة

تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

رد حازم من «آل السيخ» بعد استفزازه بشأن السعودية

#

فنانة شهيرة تفقد تركي آل الشيخ أعصابه

#

تركي آل الشيخ يثير الجدل بفيديو عن "السعودية"

#

بــ "قميص رجالي وإطلالة جريئة"..فنانة شهيرة تشعل مواقع التواصل

السعودية

اليسا

تركي آل الشيخ

البلوك

في الساعات القليلة الماضية، تطورت الحرب الكلامية بين الفنانة اللبنانية، إليسا، وبين المستشار، تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية إلى الـ"بلوك" بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي حيث قاما بحذف بعضهما من حسابي "تويتر" و"إنستجرام".

وبدأت الأزمة بينهما عندما طلبت إحدى المعجبات بالفنانة إليسا أن أن تقيم حفلاً في المملكة العربية السعودية، وسؤال إليسا عن عدم تواجدها في حفلات العيد الوطني للمملكة على غرار المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب.

ليأتي رد إليسا على ذلك عبر تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع ” تويتر ” وكتبت قائلة: ”عندما تريد أن تراني في حفلة موسيقية سيحدث ذلك إن كان الوقت مناسبًا.. وليس عليك أن تسأل أي شخص عن ذلك لأنني حيث أنا أستحق أن أكون” .

وأثارت هذه التغريدة غضب تركي آل الشيخ والذي قام بالرد على إليسا في تغريدة له عبر حسابه على تويتر وكتب : ” عشان كذا لم تستحقي أن تدعي” .

وردت إليسا على تغريدة تركي آل الشيخ وقالت:  "بشكرك معالي المستشار .. مش مشكلتي إذا انفهم كلامي بطريقة مغايرة.. على العموم ما في شي بيغير من محبتي للشعب السعودي".

ليرد عليها تركي بطريقة قاسية وبكلمات تحمل هجوما على إليسا فكتب: "ما بننتظر محبتك .. محبتك خليها لك .. ولا شكر على واجب".

واختتمت إليسا هذا السجال قبل أن تقوم بحذف تركي آل الشيخ بكتابة تغريدة قالت فيها: ”أكن كل محبة وتقدير للمملكة العربية السعودية وشعبها والوقت الذي ترونه مناسبا لوجودي بينكم سأفعل بكل محبة” .

كانت قد انتشرت منذ فترة أخبارا عن أن إليسا ممنوعة من دخول السعودية وإحياء حفلات فيها بسبب خلاف بينها وبين تركي آل الشيخ، وأن استغناء ”mbc” عنها في برنامج ”ذا فويس” يعود إلى أن حلقات البث المباشر سيتم تصويرها في السعودية وإليسا غير مرحب بها هناك، لذلك لم تكن إليسا ضمن لجنة تحكيم الموسم الخامس من "ذا فويس".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بـ"رقصة مثيرة".. حلا شيحة تثير ضجة في الجونة
» بإطلالة صادمة.. متابعون لـ فنانة شهيرة: "غلبتي رانيا يوسف"
» «الجبلاية» تقدم «البدرى» لوسائل الإعلام
» تعطل مكيف الهواء في محطة الفضاء الدولية
» «زعيم الثغر» يستدرج العربى الكويتى ببرج العرب
» وفاة شقيق عدلى القيعي
» فنانة كويتية تصدم الجميع: "شيرين أختي وما أدري"
» هنا شيحة تكشف السبب الحقيقي لانفصالها عن أحمد فلوكس
» لاعب الإنتاج الحربي: مباراتنا مع الأهلي سهلة جدًا لنا
» تعرف على موعد مباراة العودة بين الأهلي وكانو سبورت والقنوات الناقلة
» فنانة شهيرة تستعين بحديث للرسول لتوصيل رسالة مهمة .. فما هي؟

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:51 ص

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:17

  • مغرب

    17:52

  • عشاء

    19:22

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية