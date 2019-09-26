  • الخميس 26 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:32 ص
بحث متقدم

الفقي: الصراع بمصر لن ينتهى

خاشقجي

بن سلمان: أتحمل المسئولية كاملة عن مقتل خاشقجي

روحاني

روحاني: القادم أسوأ من أرامكو

عملية جراحية (أرشيفية)

حقيقة وفاة الطفلة «جنة» ضحية تعذيب جدتها

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

أول طلبات "البدرى" من اتحاد الكرة

ترامب

فرمان من ترامب: منع دخول مسئولي إيران وأسرهم لأمريكا

فجر السعيد

مقترح من "السعيد" لـ" قاسم سليماني".. ما الأمر

الملك سلمان وولي العهد

الملك سلمان يعد "أوبك" بهذا الأمر

تركي آل الشيخ

فنانة شهيرة تستفز تركي آل الشيخ بـ"البلوك"

السيسي

الرئيس يصدر عدة قرارات جديدة

بعد صعود "هزاع"..

تعطل مكيف الهواء في محطة الفضاء الدولية

عرب وعالم

هزاع المنصوري
هزاع المنصوري

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

انفجارات مروعة بمستودع ذخيرة تركي

#

إغلاق محطة القطارات الرئيسية في فرانكفورت بسبب عملية أمنية

#

لهذا السبب.. أمل رزق تدخل في نوبة بكاء شديدة على الهواء

#

داعية سلفي: لهذا السبب.. «الدعوة السلفية» تلجأ إلى «السوشيال ميديا»

أبلغ رائد الفضاء الروسي ألكسندر سكفورتسوف، أمس الأربعاء، لمتخصصين في مركز مراقبة الروسي عن فشل نظام تكييف الهواء على متن المحطة الفضائية الدولية.

وقال ألكسندر سكفورتسوف للمركز حيث تقوم وكالة ناسا ببث المكالمات مع طاقم محطة الفضاء الدولية مع متخصصين على الأرض: "هناك رسالة حول توقف عمل مكيف الهواء على متن المركبة".

ويشار إلى أن هناك نظامان لتكيف الهواء على متن المركبة.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن التحمت المركبة "سويوز أم أس 15" بنجاح مع محطة الفضاء الدولية، مساء الأربعاء، والتي تضم ضمن طاقمها رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، ورائدي الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا والأميركية جيسيكا مير إلى المحطة الدولية.

وسيجري المنصوري 16 تجربة علمية بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية، وذلك ضمن برنامج "الإمارات لرواد الفضاء"، الذي يشرف عليه مركز محمد بن راشد للفضاء، أول برنامج في المنطقة العربية يعمل على إعداد كوادر وطنية تُشارك في رحلات الفضاء، وتساعد في تحسين حياة البشر على سطح الأرض.

جدير بالذكر أن العلاقات الإماراتية – الروسية تشهد نمواً وازدهاراً في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية، ومن ضمنها القطاع الفضائي؛ إذ تم في يونيو 2018، توقيع اتفاقية تعاون بين مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس".

وتُتوج الإمارات وروسيا تعاونهما بإرسال أول رائد فضاء إماراتي، ضمن بعثة ثلاثية، تضم كذلك رائدي فضاء من روسيا والولايات المتحدة على متن المركبة "سويوز".

وهزاع المنصوري (36 عاما)، حاصــل علــى بكالوريــوس فــي علــوم الطيـران مـن كليــة خليفــة بــن زايــد الجويــة، وضابط طيار عسكري، لديه خبرة تزيد على 14عاماً في الطيران الحربي.

وتدرب رائدا الفضاء الإماراتيان، هزاع المنصوري وسلطان النيادي، منذ نحو عام، في مركز يوري غاغارين بمدينة النجوم في العاصمة الروسية موسكو.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بـ"رقصة مثيرة".. حلا شيحة تثير ضجة في الجونة
» بإطلالة صادمة.. متابعون لـ فنانة شهيرة: "غلبتي رانيا يوسف"
» «الجبلاية» تقدم «البدرى» لوسائل الإعلام
» تعطل مكيف الهواء في محطة الفضاء الدولية
» «زعيم الثغر» يستدرج العربى الكويتى ببرج العرب
» وفاة شقيق عدلى القيعي
» فنانة كويتية تصدم الجميع: "شيرين أختي وما أدري"
» هنا شيحة تكشف السبب الحقيقي لانفصالها عن أحمد فلوكس
» لاعب الإنتاج الحربي: مباراتنا مع الأهلي سهلة جدًا لنا
» تعرف على موعد مباراة العودة بين الأهلي وكانو سبورت والقنوات الناقلة
» فنانة شهيرة تستعين بحديث للرسول لتوصيل رسالة مهمة .. فما هي؟

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:51 ص

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:17

  • مغرب

    17:52

  • عشاء

    19:22

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية