» وفاة شقيق عدلى القيعي

26 سبتمبر 2019 - 10:17 ص

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي بيانًا، نعى فيه حسين القيعي، شقيق المهندس عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات التسويق بالنادي، الذى توفى منذ قليل.

وتقدم محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية، بخالص التعازي للمهندس عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات والتسويق، في وفاة المغفور له بإذن الله الشقيق الأستاذ حسين القيعي، عبر بيان في الموقع الرسمي للنادي.

وتابع بيان النادي، تغمّد الله الفقيد بواسع رحمته وأدخله فسيح جناته، وألهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان، (إنّا لله وإنّا إليه راجعون).